عربي-دولي

تشاووش أوغلو يزور السعودية.. بعد أيام

Lebanon 24
07-05-2021 | 01:30
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أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن  مسؤولين أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو سيزور السعودية الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات حول سبل إصلاح العلاقات بين البلدين.

وذكر المسؤولون الأتراك الذين طلبوا الحفاظ على سرية هويتهم، أن الرئيس رجب طيب أردوغان والملك سلمان بن عبد العزيز اتفقا في مكالمة يوم الثلاثاء أن يجري تشاووش أوغلو ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود محادثات يوم 11 أيار. 

وقال مسؤول تركي رفيع المستوى: "بهذه الزيارة من الممكن فتح فصل جديد معا"، مضيفا أن المحادثات ستتركز على التجارة والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية مثل الصراع في ليبيا حيث نشرت تركيا قواتها.

وتأتي زيارة تشاووش أوغلو المرتقبة، التي ستكون أول رحلة يقوم بها إلى الرياض منذ العام 2018، عقب محادثات تركيا هذا الأسبوع مع مصر، وترمي أيضا لتطبيع العلاقات بعد سنوات من التوتر والتنافس.

المصدر: وكالات
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