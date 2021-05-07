أدرعي يعلّق: لهذا السبب أستعين بآيات قرآنية في منشوراتي

علّق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على السبب الذي يدفعه لاستخدام آيات قرآنية في منشوراته على مواقع التواصل.وقال أدرعي في منشور على "فيسبوك": "يتساءل البعض ما وراء استخدامي آيات قرآنية في منشوراتي وإطلالاتي، هنا أنوه أنني فقط أضيء على سمو تعاليم الدين الإسلامي الذي يدعو للمحبة والتعايش والتسامح تناسها بعض المحرضين الذين يدعون اتباع الدين الحنيف"، بحسب ما كتب.وعلق عشرات الآلاف من العرب على المنشور غاضبين ومنهم من قال: "الإسلام يدعو للمحبة والتسامح مع المحترم وليس مع عصابة".