عربي-دولي

أردعي يعلّق: لهذا السبب أستعين بآيات قرآنية في منشوراتي

Lebanon 24
07-05-2021 | 04:00
A-
A+
Doc-P-820301-637559675684421403.jpg
Doc-P-820301-637559675684421403.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على السبب الذي يدفعه لاستخدام آيات قرآنية في منشوراته على مواقع التواصل.

وقال أدرعي في منشور على "فيسبوك": "يتساءل البعض ما وراء استخدامي آيات قرآنية في منشوراتي وإطلالاتي، هنا أنوه أنني فقط أضيء على سمو تعاليم الدين الإسلامي الذي يدعو للمحبة والتعايش والتسامح تناسها بعض المحرضين الذين يدعون اتباع الدين الحنيف"، بحسب ما كتب. 

وعلق عشرات الآلاف من العرب على المنشور غاضبين ومنهم من قال: "الإسلام يدعو للمحبة والتسامح مع المحترم وليس مع عصابة". 

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2021-05-07
04:30 | 2021-05-07
04:15 | 2021-05-07
03:30 | 2021-05-07
03:12 | 2021-05-07
03:00 | 2021-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website