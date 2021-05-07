خامنئي: إسرائيل معسكر إرهابي ضدّ الشعب الفلسطيني

أكّد المرشد الإيراني، علي خامنئي، في كلمة له اليوم الجمعة، لمناسبة يوم القدس العالمي، أنّ "إسرائيل ليست دولة، لكنّها معسكر إرهابي ضدّ الشعب الفلسطيني والدول الإسلامية الأخرى"، مشدداً على أنّ "النضال ضد هذا النظام الوحشي هو محاربة الظلم ومحاربة الإرهاب بعينه وهو واجب عام".
وسأل خامنئي "ما هو أضعف وأكثر فراغاً من المنطق المهترئ لإنشاء الكيان الصهيوني؟ زعم الأوروبيون أنهم ظلموا اليهود في سنوات الحرب العالمية الثانية، لذلك يجب أن يعوض وينتقم اليهود من خلال تهجير شعب بأسره في غرب آسيا وارتكاب الفظائع في بلده ...!".