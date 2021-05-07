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خامنئي: إسرائيل معسكر إرهابي ضدّ الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
07-05-2021 | 07:00
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أكّد المرشد الإيراني، علي خامنئي، في كلمة له اليوم الجمعة، لمناسبة يوم القدس العالمي، أنّ "إسرائيل ليست دولة، لكنّها معسكر إرهابي ضدّ الشعب الفلسطيني والدول الإسلامية الأخرى"، مشدداً على أنّ "النضال ضد هذا النظام الوحشي هو محاربة الظلم ومحاربة الإرهاب بعينه وهو واجب عام".


ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، عن خامنئي تأكيده أنّ "قضية فلسطين ما زالت أهم قضية مشتركة للأمة الإسلامية"، مبينا أن "سياسات النظام الرأسمالي قطعت يد شعب بأكمله عن وطنه".

وسأل خامنئي "ما هو أضعف وأكثر فراغاً من المنطق المهترئ لإنشاء الكيان الصهيوني؟ زعم الأوروبيون أنهم ظلموا اليهود في سنوات الحرب العالمية الثانية، لذلك يجب أن يعوض وينتقم اليهود من خلال تهجير شعب بأسره في غرب آسيا وارتكاب الفظائع في بلده ...!".


وأضاف "هذا هو المنطق الذي اعتمدت عليه الحكومات الغربية للكيان الصهيوني في دعمها الثابت والمجنون له، وبذلك نسفت كل مزاعمها الكاذبة حول حقوق الإنسان والديمقراطية، وهذه القصة المضحكة والمروعة مستمرة منذ أكثر من سبعين عامًا، بين الحين والآخر تضاف إليها ورقة أخرى".

وأشار إلى أن "الصهاينة حوّلوا فلسطين المحتلة إلى معسكر إرهابي منذ اليوم الأول من احتلالها".

وقال إنّ "إسرائيل ليست دولة، لكنها معسكر إرهابي ضد الشعب الفلسطيني والدول الإسلامية الأخرى، وإن النضال ضد هذا النظام الوحشي هو محاربة الظلم ومحاربة الإرهاب وهو واجب عام".

 

المصدر: مهر
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