الجيش الأميركي يتوقع سقوط الصاروخ الصيني"التائه" فوق هذا البلد!

نشرت القوات الجوية الأميركية على موقع "سبيس تريك" اليوم الجمعة، توقعاتها بشأن الصاروخ، الذي فقدت الصين الاتصال معه منذ أيام، مشيرة إلى أن الصاروخ سيدخل الغلاف الجوي للأرض يوم 9 أيار فوق تركمانستان.
سيمر حطام الصاروخ الصيني فوق المنطقة العربية هذه الليلة في الساعة 07:30 مساء بتوقيت غرينتش كما هو مبين في الصورة. ولن يرى أثناء هذه المرور لأنه سيكون في ظل الأرض، وسيمر مرة أخرى فوق مصر بعد ذلك بساعة ونصف ولن يكون مرئيا أيضا. ولا تشكل هذه العبورات أي خطر.#الصاروخ_الصيني #عاجل pic.twitter.com/YbQyt3LDek
— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 6, 2021