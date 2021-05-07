عربي-دولي

الجيش الأميركي يتوقع سقوط الصاروخ الصيني"التائه" فوق هذا البلد!

Lebanon 24
07-05-2021 | 07:30
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نشرت القوات الجوية الأميركية على موقع "سبيس تريك" اليوم الجمعة، توقعاتها بشأن الصاروخ، الذي فقدت الصين الاتصال معه منذ أيام، مشيرة إلى أن الصاروخ سيدخل الغلاف الجوي للأرض يوم 9 أيار فوق تركمانستان.


وبحسب الجيش الأميركي، سيدخل الصاروخ الغلاف الجوي يوم 9 أيار الجاري في الساعة 2.13 بتوقيت موسكو، فوق تركمانستان عند إحداثيات 38.1 درجة شمالا وخط طول 62.5 درجة شرقا.

وكان الجيش الأميركي قد توقع سابقا سقوط الصاروخ فوق الجزء الجنوبي للمحيط الهادئ بمنطقة ليست بعيدة عن نيوزيلندا.

سيمر حطام الصاروخ الصيني فوق المنطقة العربية هذه الليلة في الساعة 07:30 مساء بتوقيت غرينتش كما هو مبين في الصورة. ولن يرى أثناء هذه المرور لأنه سيكون في ظل الأرض، وسيمر مرة أخرى فوق مصر بعد ذلك بساعة ونصف ولن يكون مرئيا أيضا. ولا تشكل هذه العبورات أي خطر.#الصاروخ_الصيني #عاجل pic.twitter.com/YbQyt3LDek


هذا وأطلقت الصين الأسبوع الماضي أولى المراحل الثلاثة لمحطتها الفضائية وبعد انفصال الوحدة الفضائية للمحطة، بدأ الصاروخ يدور حول الأرض في مسار غير منتظم مع انخفاضه تدريجيا، مما يجعل من شبه المستحيل توقع النقطة التي سيدخل منها إلى الغلاف الجوي، وبالتالي المكان الذي سيسقط فيه.

وقد يتفكك الصاروخ عند دخوله الغلاف الجوي لتتبقى منه قطع حطام فقط تسقط على الأرض، لكن إذا بقي الصاروخ كاملا، فالاحتمال الأكبر هو أن يسقط في أحد المحيطات أو البحار.

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