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عربي-دولي
رسالة مهمة.. هذا ما قالته الصين عن مخاطر صاروخها التائه
Lebanon 24
07-05-2021
|
14:20
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أكدت الصين، اليوم الجمعة، أن مخاطر صاروخها الفضائي الخارج عن السيطرة، الذي يتوقع أن يدخل الغلاف الجوي للأرض بعد أيام "ضئيلة جدا"، بعد انتقادات من قبل الولايات المتحدة بشأن خطر محتمل.
وأطلقت الصين أول 3 مكونات لمحطتها الفضائية الأسبوع الماضي، بصاروخ يفترض أن يعود إلى الأرض لكن لا أحد يعرف إلى أين بالضبط.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين للصحافيين إن "احتمال التسبب بأضرار على الأرض ضئيل جدا".
وأوضح وانغ أن معظم حطام الصاروخ سيحترق عند دخول الغلاف الجوي للأرض، ومن المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر.
المصدر:
سكاي نيوز
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