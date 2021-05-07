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بهذه الطريقة يتحايل ترامب على "الحظر".. وهكذا يكشفه "تويتر"

Lebanon 24
07-05-2021 | 08:33
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نجح موقع "تويتر" في تعقب عدد من الحسابات التي تروج لأفكار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بعد حرمانه من نشر آرائه المثيرة للجدل على المنصة.


وكان ترامب أنشأ موقعه الخاص على الإنترنت، ردا على حرمانه من التعبير عن آرائه على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيسبوك".

وأوقف "تويتر" عدة حسابات تم إنشاؤها مؤخرا لنشر منشورات من موقع دونالد ترامب الجديد. وقال "تويتر" إن الحسابات انتهكت القواعد، من خلال مساعدة الرئيس السابق على التحايل على حظر من الشبكة الاجتماعية له.

وتم حظر ترامب من عدد من المنصات، بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 كانون الثاني، بعد خسارته الانتخابات الأميركية لصالح جو بايدن.

وأضاف ترامب هذا الأسبوع صفحة إلى موقعه الشخصي على الإنترنت، أطلق عليها اسم "من مكتب دونالد ترامب".

وتتيح الصفحة لأنصاره مشاركة كتاباته وأرائه من الصفحة لمواقع التواصل الاجتماعي المعروفة.

محتوى منشوراته حتى الآن لم يفاجئ المؤيدين أو المعارضين، فهو يكرر مزاعمه حول تزوير الناخبين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وانتقاده للجمهوريين الذين لم يدعموه.

وقال متحدث باسم "تويتر": "كما هو مذكور في سياسة التهرب من الحظر لدينا، سنتخذ إجراءات إنفاذ على الحسابات التي تهدف على ما يبدو إلى استبدال أو الترويج للمحتوى المرتبط بحساب معلق".

وقال ممثل عن ترامب إنه لا علاقة لهم بالحسابات المعلقة، وأضاف أحد المستشارين أن الرئيس السابق يريد إطلاق منصة تواصل اجتماعي خاصة به.
المصدر: "سكاي نيوز
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