عربي-دولي

بدء حظر سفر المصريين إلى سلطنة عمان

Lebanon 24
07-05-2021 | 16:00
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بدأت سلطات مطار القاهرة الدولي، الجمعة، تطبيق حظر سفر المصريين إلى سلطنة عُمان، بسبب تفشي فيروس كورونا.


وكانت شركة مصر للطيران قد أكدت للمسافرين أنه سيتم حظر دخول المسافرين من مصر إلى سلطنة عُمان اعتبارًا من اليوم الجمعة، حتى إشعار آخر.


وأكدت الشركة أن هذا القرار يٌستثنى منه المواطنون العمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، وذلك وفقًا للإجراءات المُطبقة على دخول هذه الفئات للسلطنة.


وناشدت مصر للطيران المسافرين الذين لديهم حجوزات للسفر من القاهرة إلى مسقط، ضرورة مراجعة مركز الاتصالات 1717 أو زيارة أي من مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.
المصدر: "سكاي نيوز
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