23
o
بيروت
31
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
شركات روسية تستثمر في مصر
Lebanon 24
07-05-2021
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف السفير المصري لدى روسيا إيهاب نصر، أن 50 شركة وقعت عقودا للاستثمار في المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد والعين السخنة بمصر.
وقال نصر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج على قناة "صدى البلد" أمس الخميس، إن "هناك 50 شركة وقعت عقودا للاستثمار في مصر، في منطقة شاسعة بشرق بورسعيد والعين السخنة، وسط تنوع شديد وكبير في نوعية المنتجات الروسية، التي من المقرر أن تستثمر في المنطقة الاقتصادية".
وعن عودة السياحة الروسية لمصر، أوضح نصر أنه "يتم العمل على تنظيم عودة السياح الروس إلى مصر، بناء على قرار استئناف حركة الطيران إلى الغردقة وشرم الشيخ، لا سيما وأن أغلبية السياح الروس في مصر، الذين بلغ عددهم في السابق 3.3 مليون شخص، يتجهون للسياحة الشاطئية".
وأشار إلى أن مصر تأتي في المرتبة الرابعة من أصل 14 دولة ترتبط برحلات جوية مباشرة مع روسيا، فهناك 7 مدن روسية ترتبط بخطوط تشغيل مباشرة مع مصر بأكبر عدد من الرحلات.
كما أكد أن المقاصد السياحية في مصر هي الأكثر بحثا في روسيا، فالاهتمام لم يعد ينصب على السياحة الشاطئية فقط، لكن لمختلف المقاصد السياحية في مصر ومن ضمنها السياحة الدينية والعلاجية، كما أن مصر تعمل على زيادة الترويج لعدد كبير من المقاصد المصرية السياحية بروسيا.
يذكر أنه في 23 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الرئاسة المصرية أن القاهرة وموسكو اتفقتا على استئناف الحركة الجوية بالكامل، بعد توقف لأكثر من 5 سنوات، بسبب تفجير طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء.
المصدر: "الجريدة" الكويتية- سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
أرامكو تخفض أسعار البنزين لأكثر من النصف
Lebanon 24
أرامكو تخفض أسعار البنزين لأكثر من النصف
14:00 | 2021-05-06
06/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع مسائي في سعر صرف الدولار... هذا ما سجله في السوق الموازية!
Lebanon 24
ارتفاع مسائي في سعر صرف الدولار... هذا ما سجله في السوق الموازية!
14:03 | 2021-05-06
06/05/2021 02:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انتبه أحد الى هذه المسألة؟
Lebanon 24
هل انتبه أحد الى هذه المسألة؟
01:30 | 2021-05-07
07/05/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على طريق دمشق- بيروت... فنان مشهور ينجو من حادث سير مروع! (صور)
Lebanon 24
على طريق دمشق- بيروت... فنان مشهور ينجو من حادث سير مروع! (صور)
14:00 | 2021-05-06
06/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ينقذ الجيش الأميركي سكان الأرض من تهديد "الصاروخ التائه"؟
Lebanon 24
هل ينقذ الجيش الأميركي سكان الأرض من تهديد "الصاروخ التائه"؟
14:00 | 2021-05-06
06/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:00 | 2021-05-07
مسؤول في الخارجية السعودية يؤكد إجراء محادثات مع إيران
10:10 | 2021-05-07
هذا موعد مرور "الصاروخ الصيني التائه" في سماء دولتين عربيتين
10:00 | 2021-05-07
لا تتجاوز مساحتها 120 كلمً مربعاً: جزيرة أشعلت "بركان غضب" بين فرنسا وبريطانيا وهذه قصتها
09:44 | 2021-05-07
سلالات جديدة من كورونا خلال أشهر... تصريح مثير للقلق لرئيس شركة "موديرنا"
09:23 | 2021-05-07
للحد من تفشي كورونا.. قرار "إلزامي" جديد في السعودية
09:00 | 2021-05-07
بدء حظر سفر المصريين إلى سلطنة عمان
فيديو
قصة لا تصدّق.. اختفت لأشهر مكتفية بتناول العشب والماء!
Lebanon 24
قصة لا تصدّق.. اختفت لأشهر مكتفية بتناول العشب والماء!
08:00 | 2021-05-07
07/05/2021 18:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ طريف.. كلبٌ يعاقب فتاة مزعجة بطريقة غير متوقّعة! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ طريف.. كلبٌ يعاقب فتاة مزعجة بطريقة غير متوقّعة! (فيديو)
06:00 | 2021-05-07
07/05/2021 18:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة بيل غيتس تستأجر جزيرة نائية بسعر 132 ألف دولار لليلة الواحدة! (فيديو)
Lebanon 24
طليقة بيل غيتس تستأجر جزيرة نائية بسعر 132 ألف دولار لليلة الواحدة! (فيديو)
03:00 | 2021-05-07
07/05/2021 18:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact