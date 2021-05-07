عربي-دولي

مسؤول في الخارجية السعودية يؤكد إجراء محادثات مع إيران

Lebanon 24
07-05-2021 | 11:00
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أكد مسؤول في الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، إجراء بلاده محادثات مع إيران، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

ونقلت "رويترز"، عن السفير رائد كريملي، رئيس تخطيط السياسات في وزارة الخارجية السعودية، قوله إن "المحادثات مع إيران تهدف لبحث تخفيف التوتر بالمنطقة".
 العلم الإيراني يرفرف أمام مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا

وأضاف الدبلوماسي السعودي أنه "من السابق لأوانه الوصول إلى أي استنتاجات محددة، معربا عن أمله في نجاح المحادثات".
وكانت وسائل إعلام غربية، قد أفادت في وقت سابق، بأن وفدا سعوديا برئاسة رئيس المخابرات خالد بن علي الحميدان، ووفدا إيرانيا يضم مسؤولين مفوضين، اجتمعا في بغداد، مطلع نيسان الماضي.

بينما أثنى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة عبر قناة "روتانا السعودية"، على إيران واعتبرها "دولة جارة، وكل ما نطمح له أن يكون لدينا علاقة جدية ومميزة مع إيران".

من جهتها، رحبت وزارة الخارجية الإيرانية بتغيير لهجة المملكة العربية السعودية تجاه الجمهورية الإيرانية، مؤكدة أنه يمكن للسعودية وإيران الدخول في فصل جديد من التعاون والحوار لتحقيق السلام والاستقرار من خلال التغلب على الخلافات.
المصدر: سبوتنيك
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