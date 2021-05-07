فيديو إيراني جديد لمهاجمة مفاعل ديمونا النووي... وقلق في إسرائيل

علقت صحيفة إسرائيلية على انتشار فيديو إيراني يدعو إلى مهاجمة مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي.



وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم"، اليوم الجمعة، أن شريطا فيديو إيرانيا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو إلى مهاجمة منشآة ديمونا النووية الإسرائيلية، يمثل دعاية إيرانية جديدة ضد بلادها.



وأفادت الصحيفة بأن اليوم الجمعة، يصادف الاحتفال بيوم القدس العالمي، مشيرة إلى أن هذا اليوم تبلغ فيه الدعاية الإيرانية المعادية لإسرائيل ذروتها، حيث نشر الفيديو الذي يظهر استهداف المنشآة النووي بصواريخ إيرانية متوسطة وطويلة المدى.وعلى الرغم من إشارة الصحيفة إلى أن الصواريخ الإيرانية قديمة وضعيفة، فإن إسرائيل تمتلك كما كبيرا من الطائرات القتالية "إف 35".وقالت الصحيفة: في إطار حملة التحريض الواسعة التي يشنها الإيرانيون، حرصت الميليشيات الشيعية في العراق على نشر العلمين، الإسرائيلي والأمريكي، على طريق في كركوك بهدف دهسهما.

وأكدت الصحيفة العبرية أنه من المتوقع أن يتحدث الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة والنصف عن إسرائيل، بمناسبة يوم القدس العالمي، وقد يتطرق خطابه إلى ما يحدث في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

סרטון איראני: "נתקוף את המתקן בדימונה"@ElmasDeanhttps://t.co/MUxbxpaEek