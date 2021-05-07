فيديو إيراني جديد لمهاجمة مفاعل ديمونا النووي... وقلق في إسرائيل

علقت صحيفة إسرائيلية على انتشار فيديو إيراني يدعو إلى مهاجمة مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم"، اليوم الجمعة، أن شريطا فيديو إيرانيا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو إلى مهاجمة منشآة ديمونا النووية الإسرائيلية، يمثل دعاية إيرانية جديدة ضد بلادها.
وأكدت الصحيفة العبرية أنه من المتوقع أن يتحدث الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة والنصف عن إسرائيل، بمناسبة يوم القدس العالمي، وقد يتطرق خطابه إلى ما يحدث في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.
סרטון איראני: "נתקוף את המתקן בדימונה"@ElmasDeanhttps://t.co/MUxbxpaEek
— ישראל היום - הדף הרשמי (@IsraelHayomHeb) May 7, 2021