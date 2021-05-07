للحد من تفشي كورونا.. قرار "إلزامي" جديد في السعودية

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، عن قرار "إلزامي" جديد بشأن جميع العاملين في المملكة.



وقالت وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية في السعودية، في بيان اليوم، إن "الحصول على لقاح كورونا سيكون شرطا إلزاميا لدخول جميع الموظفين في البلاد إلى لمقرات عملهم".



وأضافت أن "القرار يشمل موظفي وموظفات القطاعين العام الحكومي والخاص، بجانب القطاع غير الربحي".وأوضحت أنها "ستصدر قريبا توضيحا يتضمن موعد تطبيق القرار الجديد وآلية العمل به".

وأكدت الوزارة أن "هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المتخذة في مختلف قطاعات الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا".



كما دعا البيان "كافة القطاعات إلى حث الموظفين والموظفات على البدء في إجراءات الحصول على اللقاح للعودة إلى مقرات العمل بشكل آمن وصحي".

#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تشترط الحصول على اللقاح للحضور إلى مقرات العمل. pic.twitter.com/LcgmRGzC66

— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) May 7, 2021