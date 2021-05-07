عربي-دولي

سلالات جديدة من كورونا خلال أشهر... تصريح مثير للقلق لرئيس شركة "موديرنا"

Lebanon 24
07-05-2021 | 16:44
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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا ستيفان بانسل؛ أن الشركة تتوقع ظهور المزيد من الأنواع المتحورة من فيروس كورونا خلال الأشهر المقبلة.

وقال لموقع "سي أن بي سي"، خلال كلمة إلى المستثمرين للحديث عن أرباح الربع الأول؛ إن الناس سيحتاجون على الأرجح إلى الحصول على جرعات أخرى من لقاح كورونا المكون من جرعتين مع انتشار الفيروس على مستوى العالم.

وأضاف: "هناك متغيرات جديدة مثيرة للقلق تستمر في الظهور في جميع أنحاء العالم. ونعتقد أنه خلال الأشهر الستة المقبلة، خلال فصلي الخريف والشتاء، يمكننا أن نرى المزيد من المتغيرات والسلالات المثيرة للقلق".

وعن المناطق المتوقع انتشار السلالات المتحورة فيها، أوضح أنها تشمل "أفريقيا وأستراليا ومعظم أميركا الجنوبية وأجزاء من آسيا".

وتابع: "قد تكون هناك حاجة لجرعات إضافية، لأننا نعتقد أن الفيروس لن يختفي".

وتأتي تصريحات الرئيس التنفيذي بعد يوم من إعلان الشركة عن أن الجرعات الإضافية من اللقاح الخاص بها، "تولد استجابة مناعية واعدة" ضد متغيرات جنوب أفريقيا والبرازيل.

يذكر أن لقاح موديرنا يتطلب جرعتين تفصل بينهما أربعة أسابيع.

وسبق أن أعلن المديرون التنفيذيون والمسؤولون في الشركة، أنهم يتوقعون أن تتضاءل الحماية القوية بمرور الوقت.

وحقق لقاح موديرنا 1.7 مليار دولار من المبيعات. ورفعت الشركة توقعات مبيعاتها من اللقاح لعام 2021 من 18.4 مليار دولار إلى 19.2 مليار دولار.
المصدر: عربي 21
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