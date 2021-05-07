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عربي-دولي
هذا موعد مرور "الصاروخ الصيني التائه" في سماء دولتين عربيتين
Lebanon 24
07-05-2021
|
10:10
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قال رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصرية مكرم إبراهيم إنه من المتوقع أن يتواجد مرة أخرى الصاروخ الصيني التائه فوق مصر مساء اليوم الجمعة.
وأضاف إبراهيم أن "مرور الصاروخ الصيني فوق سماء مصر لا يستغرق أكثر من دقيقتين في كل مرة، إلا أنه من المتوقع أن يتواجد مرة أخرى فوق مصر مساء اليوم الجمعة الساعة 10:33 مساء وحتى الساعة 10:40 مساء، أي لمدة 7 دقائق، ولكن لن يمكن مشاهدته بسهوله"
وأشار الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، خلال مؤتمر صحفي "أونلاين" للمعهد القومي للبحوث الفلكية، لكشف آخر تطورات الصاروخ الصيني، إلى "وجود تواصل من المعهد المصري مع الجانب الصيني بشكل مباشر لمتابعة تطورات وضع الصاروخ لديهم، لافتا إلى أن غرفة عمليات المعهد مشكلة ومجتمعة بشكل مستمر لمتابعة الأزمة، مؤكدا أنها حوادث الحطام الفضائي متكررة وأن الصاروخ الصيني ليس الأول من نوعه".
من جهته أكد الفلكي الأردني عماد مجاهد أن الصاروخ الصيني التائه سيمر فوق سماء الأردن، تمام الساعة 2 و37 دقيقة من فجر السبت.
وقال مجاهد لوكالة "عمون"، إن الصاروخ الصيني يبعد عن سطح الأرض 160 كم ويمكن رؤيته بالعين المجردة من كافة أنحاء المملكة.
وتوقع سقوطه على الأرض ما بين مساء السبت ونهار الأحد، وذلك لانخفاض ارتفاعه منذ الخميس حتى الآن نحو 100 ألف كم.
المصدر: روسيا اليوم
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