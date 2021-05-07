عربي-دولي

صحيفة تابعة لـ"داعش" تنشر السيرة الذاتية لإرهابي بارز.. من هو؟

Lebanon 24
07-05-2021 | 12:30
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نشرت صحيفة "النبأ" الأسبوعية التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، الجزء الأول من السيرة الذاتية لوزير للإعلام في "داعش" الراحلأبو محمد الفرقان، والذي قتل في أيلول 2016 بغارة جوية قرب الرقة.

وفي الواقع، فإنّ السيرة الذاتية هذه، وهي جزء من سلسلة "قصة شهيد" لصحيفة "النبأ"، ترسم رحلة فرقان من طبيب أطفال في العراق حتى أصبح وزيراً للإعلام في "داعِش". ومع هذا، فإنّ الجزء الأول من السيرة الذاتية للفرقان، قد حلّ مكان افتتاحية الصفحة الثالثة ضمن "النبأ".

وفي هذا السياق علقت الصحفية المتخصصة في الجماعات الجهادية مينا اللامي بالقول: "في ذروة صعود داعش، وعلى الرغم من بروز آليته الدعائية، فقد بقي الفرقان في الظل ولم يحظَ بشهرة عامة بعكس العديد من مسؤولي التنظيم الآخرين". ووفقاً لـ"النبأ"، فإن الفرقان كان حريصاً على الابتعاد عن الأنظار.

وكان لأبو محمد الفرقان وهو عراقي الجنسية صلاحيات واسعة في تنظيم داعِش الإرهابي، منها إجبار "الشرعيين" على تكفير طالبان والقاعدة. ورغم مكانته العالية في التنظيم، فإنه لم يعتقل أبداً في أي منطقة.

وأسس أبو محمد الفرقان مكتبة الهمة، التي باتت المصدر الوحيد لداعِش في إصدار الكتب والمطويات وغيرها، كما أشرف على إنتاج الإصدارات التي تضمنت مشاهد إعدامات.
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