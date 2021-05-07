"نقص اللقاحات".. "الصحة العالمية" تحذر من موجة جديدة لكورونا بهذه المنطقة

وحذر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ومقره برازافيل من أنه "بسبب تأجيل تسليم جرعات لقاحات كوفيد-19 التي يصنعها معهد سيروم في الهند لأفريقيا، وبطء نشر اللقاحات وظهور متحورات جديدة، ما زال خطر حدوث موجة جديدة من العدوى مرتفعا في أفريقيا".وأضاف البيان أن أفريقيا "لم تعد تمثل سوى واحد بالمئة من جرعات اللقاحات التي يتم إعطاؤها في العالم، مقابل 2 في المائة قبل أسابيع".وتابعت منظمة الصحة العالمية أن حوالى "نصف جرعات اللقاحات المضادة لكورونا والبالغ عددها 37 مليونا تم تسليمها لأفريقيا، أعطيت حتى الآن"، مؤكدة أن "بعض الدول الأفريقية كانت نموذجية في نشر اللقاحات".وجرى "تسليم الشحنات الأولى إلى 41 دولة أفريقية عبر برنامج كوفاكس (الذي يهدف إلى ضمان حصول البلدان الفقيرة على اللقاحات) منذ أوائل مارس، لكن تسعة بلدان قدمت ربع الجرعات التي تلقتها و15 دولة أعطت أقل من نصف الجرعات التي تسلمتها".وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، في بيان، إن "مأساة الهند يجب ألا تحدث هنا في أفريقيا ويجب أن نبقى جميعا في حالة تأهب قصوى".وأضافت: "إذا طالبنا بالمساواة في اللقاحات يجب على أفريقيا أيضا أن تبذل جهودا وتستفيد إلى أقصى حد مما لدينا، ويجب أن نستخدم جميع الجرعات المتوفرة لدينا لتطعيم الناس".