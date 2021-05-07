رسميا.. منظمة الصحة العالمية تجيز لقاح سينوفارم ضد كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة أنها وافقت على لقاح كورونا من شركة سينوفارم للاستخدام في حالات الطوارئ.
وأوصت لجنة خبراء اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية بلقاح سينوفارم، وهو أول لقاح صيني يتلقى الضوء الأخضر من المنظمة، للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق.
وستسمح منظمة الصحة العالمية بإدراج اللقاح في آلية كوفاكس، وهو البرنامج العالمي لتوفير اللقاحات بشكل أساسي للبلدان الفقيرة.
ومنحت المنظمة سابقًا موافقة طارئة على لقاحات COVID-19 التي طورتها شركة فايزر بيونتيك وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون ومودرنا.