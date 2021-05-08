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عربي-دولي
وصية مؤسس اسرائيل تطبق اليوم : "طفشو الفلسطينيين تا يفلّو"
Lebanon 24
08-05-2021
|
06:00
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كشف معهد "عكيفوت" الإسرائيلي عن صفحات جديدة من مذكرات زعيم الحركة الصهيونية ورئيس حكومة إسرائيل الأول، ديفيد بن غوريون، تبين كيف أعطى أوامره لقوات الجيش كي تنغص معيشة اللاجئين الفلسطينيين ودفعهم بالقوة إلى الشرق، حتى لا يعودوا إلى بيوتهم وأراضيهم في المنطقة التي احتلتها إسرائيل في سنة 1948.
ويكتب بن غوريون، في مذكراته من يوم 26 أيلول عام 1948، إنه ومدير دائرة الأراضي والتشجير في "كيرن كييمت ليسرائيل" (الصندوق الدائم لإسرائيل)، يوسف فايتس، تحسبا من محاولات عودة اللاجئين إلى مدنهم وبيوتهم التي باتت تحت سيطرة إسرائيل. وقد تساءل بن غوريون عمن سيعتني بتنغيص عيش اللاجئين الفلسطينيين، ويجيب: "شيلواح، وتساعده لجنة فايتس". و"شيلواح" هو رؤبين شيلواح، أحد رؤساء أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والرئيس الأول للموساد. و"لجنة فايتس" هي "لجنة الترانسفير"، التي تشكلت في أوج حرب فلسطين في عام 1948 من أجل تنفيذ سياسة الحكومة الإسرائيلية في موضوع اللاجئين العرب، "وخاصة في كيفية تشجيعهم على الهجرة من البلاد".
ويروي بن غوريون، في الوثيقة عن موضوع يبدو غامضا يتعلق بمرض السرطان. فيقول إنه التقى أحد أوائل العلماء الإسرائيليين، أرنست بيرغمان، في عام 1951. وكان بيرغمان مسؤولا عن عدد من المشاريع العسكرية - العلمية. "لقد جاء د. بيرغمان إليّ. وجهزوا مادة صناعية تسبب السرطان وهو يسمح بفحص السرطان في بداية تشكله". ولم يتوسع بن غوريون بمعلومات أخرى.
وقال معهد «عكيفوت»، إنه حصل على هذه الوثائق بصعوبة، من معهد تراث بن غوريون في تل أبيب، بعد أن صدر أمر برفع الرقابة العسكرية عن قسم منها. وقال إنه ورغم مرور 72 عاما على تدوين المذكرات، لا تزال الكثير منها سرية ويرفض معهد بن غوريون وأرشيف الدولة الكشف عنها حتى اليوم. وقال المؤرخ والباحث في "عكيفوت"، آدم راز، إنه يجب رفع الرقابة عن وثائق تلك الفترة، لأنه "لا يوجد سبب شرعي أو قانوني لاستمرار إخفائها عن أعين الجمهور".
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