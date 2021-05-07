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النائب العام الليبي الجديد يتعهد تطبيق القانون على الجميع

Lebanon 24
07-05-2021 | 23:34
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تعهد النائب العام الليبي الجديد المستشار الصديق الصور، بتنفيذ القانون على الجميع. وقال: «لن يفلت مجرم من العقاب، وستظل جميع الملفات الأمنية مفتوحة لحين استيفاء التحقيقات بها، وإعادة الحق إلى أصحابه وإنزال العقوبة بالجناة»، منوهاً بأن الأوضاع الأمنية والاستثنائية التي تمر بها ليبيا «قد تكون غير مواتية لضبط بعض الأشخاص»، لكنه أكد أن «القانون سيطال الجميع بالتأكيد، وسنعمل على ذلك».


وتسلم الصور مهام عمله نائباً عاماً من سلفه القائم الأعمال السابق إبراهيم مسعود، في حفل أقيم بفندق «كورنثيا» بالعاصمة طرابلس، الاثنين الماضي، حضره لفيف من الأسرة القضائية في ليبيا، من بينهم وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وعدد من رؤساء وأعضاء النيابات.

وتحدث النائب العام إلى «الشرق الأوسط» عن بعض القضايا التي ستكون محل اهتمامه في قادم الأيام، كما أجاب عن سؤال حول وضعية الساعدي نجل العقيد الراحل معمر القذافي في السجن بالعاصمة، وقال إن الساعدي صدر بشأنه حكم بالبراءة، ووجه النائب العام في حينها رسالة إلى وزارة العدل والحكومة لتنفيذ الحكم بإخلاء سبيله.

واستكمل: «أمر الساعدي منوط بالحكومة عندما تكون الظروف ملائمة يفترض أن تقوم بتنفيذ الحكم القضائي بالإفراج عنه». وسبق لأسرة القذافي التهديد بتحريك دعاوى قضائية، محلياً ودولياً، للإفراج عن نجلها الساعدي، محملة محتجزيه، ومن سمتها «الجهات المعنية»، مسؤولية سلامته الشخصية، بعدما قالت إنه «تعرض للتعذيب، ومُنع عنه العلاج».

ونفى الصور، في تصريحاته، أن تكون هناك قضايا مهملة، وقال «هذا ليس صحيحاً بالمرة» و«كل القضايا التي تهم الرأي العام لا تزال مفتوحة ويجري التحقيق بها»، مستكملاً: «لكن التحقيقات واستيفاءها وضبط الجناة والتأمين مسألة تدخل فيها سلطات أخرى، بجانب أن الأمر يتطلب أحياناً ضبط أشخاص موجودين خارج البلاد، وبالتالي لا بد أن تكون الأجهزة الشرطية قادرة على عمليات القبض والإحضار وفقاً لقرار النائب العام حتى يتم التمكن من استكمال التحقيقات».

المصدر: الشرق الأوسط
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