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فقدان الاتصال مع مروحية تجارية في روسيا

Lebanon 24
08-05-2021 | 05:33
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أكدت وزارة حالات الطوارئ الروسية، أن مروحية تجارية من طراز "مي-8" لم ترد على الاتصال بها في الوقت المحدد في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.

وذكرت الوزارة، في بيانها، أن المروحية كانت تقل شخصين فقط، وكانت تحلق فوق مدينة يليزوفو باتجاه نهر أوستروفنايا.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تنظيم حملة بحث وإنقاذ للعثور على المروحية.

وأضاف البيان: "كان يجب أن ترد المروحية على الاتصال بها، وهي فوق بحيرة كوتلنيكوفا، ولكن ذلك لم يحدث. ويجري حاليا البحث عن المروحية المفقودة".  
المصدر: روسيا اليوم
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