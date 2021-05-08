إثيوبيا: هكذا تستفيد مصر والسودان من الملء الثاني لسد النهضة

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، السبت، إنها تسعى في الوقت الراهن للتوصل إلى اتفاق حول الملء الثاني لخزان سد النهضة، من دون التطرق إلى القضايا الأخرى، معتبرة أن "مكاسب السد للجميع".
وأشار المتحدث باسم الوزارة السفير دينا مفتي، إلى أن "مصر والسودان تسعيان لتدويل قضية سد النهضة، بينما نحن متمسكون برعاية الاتحاد الإفريقي للمفاوضات".
من جهة أخرى، اعتبر المتحدث أن "سد النهضة يعتبر بنكًا لامدادات دولتي المصب خاصة في فترة الجفاف، لذلك نريد التوقيع على الملء والتشغيل قبل بدء الملء الثاني".
وأكد مفتي على "أهمية سد النهضة بالنسبة إلى دولتي المصب"، معتبرا أن "مكاسب السد للجميع"، ومشددا على ضرورة أن يتم التوافق على الملء والتشغيل من قبل الاتحاد الإفريقي.