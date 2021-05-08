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عربي-دولي
أميركا تنضم إلى حملة نيوزيلندا العالمية لمكافحة التطرف عبر الإنترنت
Lebanon 24
08-05-2021
|
09:30
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قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستنضم إلى حملة عالمية تقودها نيوزيلندا، للقضاء على التطرف الداعي إلى العنف على الإنترنت، وهو ما يعكس تغييراً في السياسة بعد عامين من رفض إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب المشاركة.
وأطلقت المبادرة رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في عام 2019، بعد أن قتل مسلح 51 شخصاً في مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية في هجوم بثه مباشرة على موقع فيسبوك.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، بيان صدر في وقت متأخر أمس الجمعة إن "الولايات المتحدة ستنضم إلى دعوة كرايستشيرش للعمل من أجل القضاء على المحتوى الإرهابي والمتطرف العنيف على الإنترنت".
وأضافت أن "مواجهة استخدام الإنترنت من قبل الإرهابيين والمتطرفين العنيفين لنشر التطرف والتجنيد، يمثل أولوية كبيرة للولايات المتحدة"،.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ستشارك في قمة افتراضية يوم 14 أيار الجاري.
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