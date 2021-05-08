عربي-دولي

قتلى وجرحى بتفجير قرب مدرسة في كابل

Lebanon 24
08-05-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-820794-637560924721602286.jpg
Doc-P-820794-637560924721602286.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وزارة الداخلية الأفغانية بسقوط 25 قتيلا و52 جريحا بتفجير استهدف بعد ظهر اليوم السبت مدرسة في الجزء الغربي من العاصمة كابل.

وذكرت تقارير محلية أن الحادث وقع قرب مدرسة للبنات عندما كان الطلاب يغادرون المبنى.

كما وردت أنباء بأن الانفجارات نتجت عن سقوط ثلاثة صواريخ.

وقال مدرس يدعى إبراهيم إنه "وقع انفجار سيارة مفخخة في البداية، ثم وقع انفجاران آخران بالقرب من المدرسة "، مضيفا أن غالبية الضحايا من الفتيات.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-05-08
16:30 | 2021-05-08
16:03 | 2021-05-08
16:00 | 2021-05-08
15:51 | 2021-05-08
15:30 | 2021-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website