دولة خليجية تبدأ تجربة جواز سفر "كورونا".. من هي؟

تسعى مجمل الدول إلى اعادة تفعيل السفر الجوي بشكل كبير، خصوصاً بعد الخسائر التي مُني بها هذا القطاع بفعل جائحة فيروس كورونا.ويوم الجمعة، أعلنت شركة "طيران الخليج" البحرِينية، في بيان، بدء تجربة جواز السفر الصحي الخاص بالاتحاد الدولي للطيران (إياتا)، على رحلاتها إلى لندن وأثينا وسنغافورة.وسيتمكن المسافرون الذين يحملون جواز السفر البيومتري، والمتجهين إلى لندن وأثينا وسنغافورة، من تجربة التطبيق الذي يساعدهم على إدارة سفرهم بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية لاختبار "كورونا" أو أية معلومات حول اللقاح، وفق ما ذكرت شبكة "CNN".وسيتمكن ركاب "طيران الخليج" من إنشاء "جواز سفر رقمي" يسمح لهم بمطابقة مسارات سفرهم مع المتطلبات الصحية لكورونا في وجهاتهم، والتحقق من امتثالهم لها.وتعد البحرين واحدة من أوائل الحكومات التي تشارك في تجربة جواز السفر الصحي الخاص بــ"إياتا" مع ناقلتها الوطنية، وذلك للمساعدة في تمهيد الطريق لإعادة إنشاء التواصل العالمي مع إدارة مخاطر كورونا.ومع هذا، فقد أتاح اتحاد النقل الجوي الدولي لـ4 مستشفيات في البحرين، إمكانية إرسال نتائج فحوص كورونا إلى المسافرين عبر التطبيق، وهي مستشفى الإرسالية الأمريكية، ومستشفى البحرين التخصصي، و ومستشفى البحرِين الملكي والمستشفى الملكي للنساء والأطفال.كانت شركة طيران الإمارات قد بدأت تجارب جواز سفر الاتحاد الدولي للنقل الجوي أياتا، وهو تطبيق محمول لمساعدة الركاب على إدارة سفرهم بسهولة وأمان بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية لاختبارات أو لقاحات كوفيد-19.وسيحتوي تطبيق جواز السفر الصحي الخاص بـ "إياتا" على سجل متكامل لمتطلبات السفر حتى يتمكن المسافرون من العثور على معلومات دقيقة حول متطلبات السفر والدخول لجميع الوجهات بغض النظر عن مسار الرحلة.