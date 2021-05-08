عربي-دولي

ميركل تدعو واشنطن الى "فتح سوق" اللقاحات

Lebanon 24
08-05-2021 | 13:30
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كررت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل السبت معارضتها رفع براءات الاختراع المتصلة بلقاحات كوفيد، داعية الولايات المتحدة الى فتح "السوق" للسماح بتصدير اللقاحات ومكوناتها.

وقالت ميركل في مؤتمر صحافي "آمل الأن، بعدما تلقى قسم كبير من الشعب الأمريكي اللقاح، أن نكون قادرين على (تأمين) تبادل حر للمكونات وأيضاً فتح سوق اللقاحات".

وأكدت أن "الاتحاد الاوروبي واظب على تصدير قسم كبير من إنتاجه في العالم، وينبغي أن يصبح ذلك القاعدة".

بدوره، دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون السبت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الكف عن "عرقلة" عملية التصدير.

 

 

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