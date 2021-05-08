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اعتقال 3 من قيادات داعش في محافظة كركوك شمالي العراق

Lebanon 24
08-05-2021 | 15:00
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أفادت تقارير إخبارية، السبت، أن وكالة الاستخبارات الاتحادية العراقية قد ألقت القبض على 3 قيادات من تنظيم داعش الارهابية في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني ان مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشقاء أحدهم يعمل  في المجال الأمني لما يسمى "ديوان العسكر" للتنظيم الإرهابي، وقبل ذلك كان يعمل مساعداً أمنياً لما يسمى" قاطع داقوق" ومن ثم تم تكليفه بإدارة أمور عوائل التنظيم  من توزيع ما يسمى الكفالات (الأموال) عليها.

وأشار البيان الى أن المعتقل الثاني عمل إدارياً لما يسمى "ديوان العسكر" ومعاوناً إدارياً عاماً لمناطق جنوب غرب كركوك ومن ثم تم تكليفه بنقل المواد الغذائية الى عناصر داعش في وادي الشاي وتوزيع ما يسمى الكفالات على أسرهم، فيما عمل الشقيق الثالث ضمن ما يسمى ديوان العسكر في قاطعي داقوق والدوز .

وأضاف البيان أن القبض على "الإرهابيين تم خلال عملية استباقية في وادي الشاي بمحافظة كركوك واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".
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