الصاروخ الصيني "الشارد" دخل غلاف الأرض.. وتفكّك فوق "بحر العرب"

دخل الصاروخ الصيني "الشارد" الذي شغل العالم طيلة الأيام الماضية، اليوم الأحد، الغلاف الجوي للأرض، حيث تفكّك فوق "بحر العرب" بعد دخوله الغلاف الجوي، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي.

Reentry: 9 may 02:11 UTC ± 1 hourReentry is inminent.Very similar to last prediction, but with center of reentry window further west.90% of this track is over ocean.

أتى ذلك، بعد أن أشار مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني بوقت سابق في منشور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أن الموقع المتوقع لحطام الصاروخ الشارد "لونغ مارش 5" حدد على خط الطول 28.38 درجة شرقا وخط العرض 34.43 شمالا.



كما أشارت إحداثيات المكتب المذكور إلى أن بقاياه ستقع في موقع ما في البحر الأبيض المتوسط.فيما كانت مواقع أخرى لتتبع حركته أشارت إلى أنه سيسقط قبالة تقاطع الساحلين المصري والليبي.وكانت وزارة الخارجية الصينية أكدت الجمعة أن معظم حطام الصاروخ سيحترق عند دخول الغلاف الجوي، مستبعدة بشدة أن يسبب أي ضرر.بدوره أوضح مركز المراقبة والتتبع الفضائي في الاتحاد الأوروبي "إي.يو إس.إس.تي" السبت أن احتمالات تأثير الصاروخ على مناطق مأهولة على الأرض "ضعيفة". لكنه أشار في حينه إلى إلى أن عدم السيطرة على حركة الصاروخ تجعل أي تكهنات غير مؤكدة.وكان "لونغ مارش 5 بي" انطلق من جزيرة هاينان الصينية في 29 نيسان، حاملاً على متنه مركبة تيانهي غير المأهولة، والتي كانت تحمل ما سيصبح أماكن للمعيشة في محطة فضائية صينية دائمة.إلا أنه خرج عن مساره المتوقع، فانشغلت وسائل الاعلام حول العالم بقضيته على مدى الأيام الماضية، وسلطت الأضواء على أماكن سقوطه المتوقعة .ومن المقرر أن يتبع إطلاق الصاروخ المذكور عشر بعثات أخرى لإكمال بناء المحطة.