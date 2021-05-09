شاهدوا صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل تفككه في بحر العرب

نشر مركز الفلك الدولي صورة لحطام الصاروخ الصيني من الولايات المتحدة قبل سقوطه، وهي تظهره مجزءاً إلى أقسام بسبب دوران قطعة الصاروخ حول نفسها بسرعة هائلة.

وقال المركز، في تغريدة على "تويتر": "البعض ظن هذه الصورة لأقمار ستار لينك، وهذا غير صحيح، هي فعلا لحطام الصاروخ الصيني من أميركا صباح اليوم قبل سقوطه، وهي تبدو متقطعة بسبب دوران قطعة الصاروخ حول نفسها بسرعة ما يؤدي لاختلاف مقدار انعكاس أشعة الشمس نحو الأرض لتبدو بشكل متقطع يشبه أقمار ستار لينك."

البعض ظن هذه الصورة لأقمار ستار لينك، وهذا غير صحيح، هي فعلا لحطام #الصاروخ_الصيني من أمريكا صباح اليوم (قبل سقوطه)، وهي تبدو متقطعة بسبب دوران قطعة الصاروخ حول نفسها بسرعة مما يؤدي لاختلاف مقدار انعكاس أشعة الشمس نحو الأرض لتبدو بشكل متقطع يشبه أقمار ستار لينك. pic.twitter.com/VMBnmM6nqM

— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 8, 2021

وقالت مراكز تتبع أوروبية وأميركية إن من المتوقع أن تدخل بقايا أكبر صاروخ صيني، والذي أطلق الأسبوع الماضي، عائدة عبر الغلاف الجوي في وقت متأخر من مساء السبت أو صباح الأحد.

وصباح الأحد أعلنت السلطات الصينية ان بقايا الصاروخ سقطت بموقع على خط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا.

وبحسب التلفزيون الرسمي فقد تفكّك الصاروخ "لونغ مارش بي 5" فوق بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوي.