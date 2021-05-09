عربي-دولي

مرّ فوق دولتين عربيتين.. شاهدوا الصاروخ الصيني قبل دقائق من سقوطه (فيديو)

Lebanon 24
09-05-2021 | 03:03
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نشر مركز الفلك الدولي، الأحد، مقطعي فيديو لمرور حطام الصاروخ الصيني "لونغ مارش 5 بي" فوق دولتين عربيتين، وتحديدا فوق العاصمة الأردنية، وفوق سلطنة عمان.

 

وأظهر الفيديو الأول مرور الحطام فوق العاصمة الأردنية عمان قبل سقوطه بحوالي 10 دقائق.

 

وكشف مركز الفلك الدولي، على حسابه على تويتر، أن الفيديو من تصوير عضو ببرنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي.

 

ويوضح الفيديو، الذي يستغرق نحو 42 ثانية، حركة غير منضبطة للصاروخ الطائش الذي بدا على هيئة دائرية بيضاء تظهر بوضوح وسط سماء صافية.

 

سقوط حطام #الصاروخ_الصيني


فيديو آخر لمرور حطام الصاروخ فوق مدينة عمّان - الأردن، أثناء مروره العادي وقبل سقوطه بحوالي عشر دقائق.

متابعة وتصوير السيد باسل ذياب والأستاذة بسمة ذياب عضو برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي. #عاجل pic.twitter.com/EcP1TcxhCh

 

أما الفيديو الثاني فهو من سلطنة عمان، ويبين بداية دخول الصاروخ للغلاف الجوي، حسب مركز الفلك الدولي.

 

وأعلنت السلطات الصينية، الأحد، أن جزءاً كبيرا من صاروخ فضائي صيني تفكّك فوق المحيط الهندي بعد دخوله الغلاف الجوي للأرض بطريقة عشوائية، مما يضع حدا للتكهّنات حول مكان سقوط هذا الجسم البالغ وزنه 18 طنّاً.

 

ونقل التلفزيون الرسمي عن "المكتب الصيني للهندسة الفضائية المأهولة" قوله إنّه "بعد المراقبة والتحليل، في الساعة 10:24 (02:24 توقيت غرينيتش) في 9 أيار 2021، عاد حطام المرحلة الأخيرة من مركبة الإطلاق ’لونغ مارش 5 بي ياو-2‘ إلى الغلاف الجوي".

 

وأضاف أن "منطقة الهبوط تقع عند خط الطول 72.47 درجة شرقًا وخط العرض 2.65 درجة شمالاً"، وهي إحداثيات نقطة تقع في المحيط الهندي.

 

وأضاف أن الصين "كسبت الرهان على ما يبدو، إلا إذا وصلت أنباء عن وجود حطام في جزر المالديف، لكنها كانت متهورة"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

 

المصدر: سكاي نيوز
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