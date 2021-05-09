عربي-دولي

دولة عربية تحذر من ظهور قناديل بحرية تسبب السكتة القلبية

Lebanon 24
09-05-2021 | 03:30
A-
A+
Doc-P-820948-637561519257442817.jpg
Doc-P-820948-637561519257442817.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حذرت السلطات الجزائرية في ولاية جيجل من ظهور قناديل بحرية سامة تسبب الموت بالسكتة القلبية.

 

وبحسب صحيفة "النهار"، فإن مديرية الصيد البحري في الولاية ذكرت أن مواطنين في بلدية الميلية أبلغوا عن ظهور هذه القناديل السامة.

 

ودعت المديرية في بيان لها المواطنين والصيادين إلى الابتعاد عن مواقع هذه القناديل، وذلك لأنها تمثل خطرا بالغا على صحة الإنسان.

 

وأوضحت المديرية أن هذه القناديل تصيب بشرة الإنسان بحروق، إلى جانب أضرار أخرى قد تصل إلى السكتة القلبية.

 

وأشار بيان مديرية الصيد إلى أن القناديل تتسبب أيضا في الحمى والقيء والتشنجات، وانزعاج تنفسي وتشوش.

 

ونصحت مديرية الصيد البحري المواطنين بضرورة التوجه مباشرة إلى أقرب مستوصف وإبلاغ مصالح المديرية في حال تعرضوا إلى لدغة من هذه القناديل.

 

يذكر أن قناديل البحر أحياء بسيطة وضعيفة جدا وتعتمد بشكل كبير على تيارات المياه، لذلك فهي لا تقترب إلى الشاطئ بإرادتها بل التيارات هي السبب، بالإضافة إلى ذلك فهي تأكل الأحياء الصغيرة وبيوض الأسماك التي تجدها في طريقها. وهي غير قادرة على الهرب فتموت عندما يدفعها الموج إلى الشاطئ.

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2021-05-09
04:00 | 2021-05-09
03:03 | 2021-05-09
02:30 | 2021-05-09
02:00 | 2021-05-09
01:30 | 2021-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website