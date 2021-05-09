في اليمن.. إخضاع فنانة لفحص العذرية قسراً!

أعلنت منظمة العفو الدولية في بيان لها أنّ الحوثيين ينون إخضاع الممثلة وعارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي (20 عاماً) المولودة لأم إثيوبية، لفحص العذرية.

وأشارت المنظمة إلى أنّ الحوثيين يستجوبون الحمادي وهي معصوبة العينين، بعدما تعرضت للاعتداء الجسدي واللفظي والإهانات العنصرية.

ولفتت المنظمة إلى أن انتصار الحمادي أجبرت على الاعتراف بعدة جرائم لم ترتكبها، مثل حيازة المخدرات والدعارة.

وقالت نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو لين معلوف في البيان: "يتوجب على سلطة الأمر الواقع في اليمن فورا وقف كافة الخطط لاخضاع انتصار الحمادي لاختبار كشف العذرية القسري".

وأكدت معلوف أنّ الحمادي تعاقب من قبل السلطات لتحديها الأعراف الاجتماعية للمجتمع الأبوي اليمني الذي يكرس التمييز ضد المرأة بحسب تعبيرها.

وجاء خطف الحمادي على يد الحوثيين ، بعدما نشرت صور جلسة تصويرية خضعت لها في شهر شباط الماضي، حين أطلّت بالملابس اليمنية التقليدية.