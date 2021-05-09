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أول مسلم يترأّس بلدية عاصمة غربية!

Lebanon 24
09-05-2021 | 08:45
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نجح رئيس بلدية لندن العمّالي صادق خان، الذي أصبح في 2016 أول مسلم يترأّس بلدية عاصمة غربية، في الفوز بولاية ثانية في الانتخابات. 

وأظهرت النتائج الرسمية أنّ خان (50 عاماً)، الذي وُلد لمهاجرين باكستانيين، ونشأ في مسكن اجتماعي، حصل على 1.2 مليون صوت، في حين حصل منافسه المحافظ شون بايلي، المتحدّر من أصول جامايكية، على 977,601 صوتاً،

وتوقعت استطلاعات الرأي فوز خان لكن بفارق أكبر.
المصدر: العربية
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