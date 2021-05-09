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البابا يصلي "من أجل القدس"!

Lebanon 24
09-05-2021 | 11:00
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دعا البابا فرنسيس، الأحد، إلى إنهاء المواجهات في مدينة القدس، غداة المواجهات الاخيرة في المدينة المقدسة، وإعتداء الاحتلال الاسرائيلي. 

وقال الحبر الأعظم في رسالة بعد صلاة الأحد "أتابع بقلق خاص الأحداث التي تجري في القدس"، بحسب تقرير نشرته وكالة فرانس برس.

وأضاف "أصلي لكي تكون القدس مكان لقاء ولا مكان اشتباكات عنيفة، مكانا للصلاة والسلام". 

وتابع "أدعو الجميع لكي يبحثوا عن حلول مشتركة، لكي يتم احترام الهوية المتعددة الأديان والثقافات للمدينة المقدسة ولكي تسود الأخوة"، وقال "إن العنف لا يولد إلا العنف. كفى اشتباكات".


المصدر: الحرة
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