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عربي-دولي
تحذير.. سلالة جديدة لكورونا تحتوي على 18 تحوراً!
Lebanon 24
09-05-2021
|
10:00
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حذَّر باحثون برازيليون من ظهور سلالةٍ جديدة من فيروس كورونا، تحتوي على مزيجٍ من 18 تحوراً جينياً مختلفاً، منها تحورات مستمدة من السلالات التي باتت معروفة لدينا باسم السلالة البرازيلية، والبريطانية، والجنوب إفريقية.
وأشار الباحثون إلى أن السلالة الجديدة أشد فتكاً وعدوى من سلالة كورونا الأصلية، بحسب ما أوردته صحيفة City A.M البريطانية.
وقالت وسائل إعلام محلية برازيلية إن الباحثين اكتشفوا السلالة الجديدة في مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية، وقال عالم الفيروسات البرازيلي ريناتو سانتانا: "يبدو الأمر وكأن هذه السلالات كانت تتطور".
وأضاف سانتانا أن السلالة الجديدة تشمل التحورات الجينية التي اتسمت بها سلالة الفيروس التي ظهرت في مدينة ماناوس البرازيلية، والمعروفة باسم السلالة "بي 1″، بالإضافة إلى تحورات من سلالات الفيروس التي ظهرت في بريطانيا وفي جنوب إفريقيا.
كذلك فإن السلالة الجديدة تنطوي على تحورات ارتبطت بزيادة خطر الوفاة لدى المصابين، بحسب صحيفة G1 البريطانية، وبحسب سانتانا الذي يعمل باحثاً في جامعة ميناس جيرايس الاتحادية، فإن "السلالة الجديدة لديها خصائص مشتركة مع السلالات التي سبق أن تفشَّت في البرازيل، كما أن لديها أيضاً خصائص جديدة".
يأتي ذلك بينما تُسجل البرازيل واحدة من أعلى الإصابات اليومية في العالم، وعلى غرار الهند شهدت البرازيل زيادة سريعة في الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة.
المصدر: عربي بوست
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