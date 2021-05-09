عربي-دولي

إيران: نرحب ونقدر دور سلطنة عمان في تسوية الخلافات

Lebanon 24
09-05-2021 | 13:00
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قال السفير الإيراني في سلطنة عمان علي نجفي خوشرودي "إننا دوماً نرحب ونقدر دور سلطنة عمان الإنساني في تسوية الخلافات في المنطقة".

ونقلت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد عن السفير خوشرودي قوله إن "الاتفاق النووي ما زال مستمراً بين إيران ومجموعة 5 1+ ، وكان للسلطنة دور بارز في هذا الاتفاق مع مختلف الأطراف"، مشيراً إلى أن إيران ملتزمة بالاتفاق النووي وكانت ولا تزال مستعدة للحوار في هذا الإطار.

وأضاف أن إيران تمد يد التعاون والصداقة مع دول الجوار ودول الخليج ومن هذا المنطلق "فتحنا أبواب الحوار مع الجميع وهناك مبادرات عدة وآخرها مبادرة هرمز للسلام التي تهدف إلى إنهاء الخلافات بين دول المنطقة لنشهد الوئام والسلام والصداقة وأن يكون هناك احترام متبادل".

وأكد خوشرودي أن العلاقات العُمانية الإيرانية علاقات تاريخية يميزها حُسن الجوار والعلاقات الوطيدة والإرادة المستمرة لقيادتي البلدين الصديقين لتعزيز هذه الروابط والتعاون في مختلف المجالات.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين السلطنة وإيران يبلغ حالياً حوالي مليار دولار، مشيراً إلى أنهم يسعون من خلال الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات التجارية ورفع مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين وهناك مبادرات وأفكار مختلفة ضمن الأولويات ويتم دراستها وفي إطار تنفيذها.

وحول مشروع اتفاقية الغاز بين السلطنة وإيران بين خوشرودي أن هناك دراسات عدة، واجتماعات عقدت بين البلدين ويعد هذا المشروع مشروعاً مهماً لتعزيز العلاقات بين السلطنة وإيران إذا تمت حلحلة بعض المشاكل الفنية.

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