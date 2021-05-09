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محكمة إسرائيلية ترجئ جلسة حول طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح

Lebanon 24
09-05-2021 | 13:30
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أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، تأجيل جلسة كانت محددة الاثنين بشأن طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح إلى موعد لاحق يحدد خلال 30 يوماً. 

وقالت المحكمة في بيان: "في ظل السياق الحالي وبناء على طلب النائب العام ألغيت الجلسة التي كان من المقرر عقدها غدا". 

ويشهد الحي منذ أكثر من أسبوعين مواجهات حول قضية ملكية الأرض التي بنيت عليها منازل تعيش فيها أربع عائلات فلسطينية، تطالبها جمعية استيطانية بإخلائها.

وسجلت منذ مساء السبت أكثر من 100 إصابة خلال الاحتجاجات لترتفع إلى نحو 300 منذ الجمعة وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في حين أعلنت الشرطة عن ارتفاع أعداد الإصابات في صفوفها إلى نحو 20 إصابة. 

وتوزعت الإصابات ما بين حي الشيخ جراح حيث تواجه عدة عائلات تقطنه خطر إخلاء منازلها لصالح جمعيات استيطانية، وباب العامود أحد المداخل الرئيسية للبلدة القديمة حيث أطلقت الشرطة الإسرائيلية خراطيم المياه العادمة والرصاص المطاطي باتجاه المحتجين لتفريقهم.

وأسعفت طواقم جمعية الهلال الأحمر في وقت مبكر من الأحد "21 إصابة في محيط المسجد الأقصى"، معلنة أن الإصابات ارتفعت منذ مساء السبت إلى 112 إصابة.

وقالت الشرطة إنها فرقت المحتجين في الشيخ جراح بعد أن ألقوا الحجارة باتجاه قواتها.
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