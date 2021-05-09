مقتل لاجئة عراقية بمخيم الهول في سوريا.. وأصابع الإتهام تحوم حول "داعش"

عثرت قوى الأمن الداخلي "الأسايش" التابعة للإدارة الذاتية الكردية، فجر الأحد، على جثة لاجئة عراقية، مقتولة بطلق ناري في الرأس بمخيمه الهول شمال شرقي سوريا.وعثر على جثة المرأة في القسم الأول من المخيم والخاص باللاجئين العراقيين، فيما تشير وتشير أصابع الاتهام إلى أذرع تنظيم داعش المتواجدين المخيم، وفقا لما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.وهذه الجريمة هي الثانية خلال يومين، والثالثة منذ انتهاء المرحلة الأولى للحملة الأمنية التي شنتها قوات سوريا الديمقراطية في المخيم بحثاً عن خلايا وأسلحة لتنظيم داعش.وكان يوم أمس شهد مقتل لاجئ عراق بإطلاق النار عليه في القسم الأول من مخيم الهول.وفي منتصف الشهر المنصرم اغتال عناصر من لاجئاً عراقياً المخيم بواسطة مسدس كاتم للصوت، كما أُصيب امرأتين خلال تنفيذ الخلية لعملية الاغتيال.