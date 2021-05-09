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عربي-دولي
البيت الأبيض: نتجاوز المرحلة الأصعب من جائحة كورونا
Lebanon 24
09-05-2021
|
17:47
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قال منسق التعامل مع كورونا بالبيت الأبيض جيفري زينتس إن الولايات المتحدة تتجاوز المرحلة الأصعب في جائحة الفيروس، وإن مسؤولي الصحة في بلاده يركزون الآن على تطعيم مزيد من الأمريكيين.
وأضاف زينتس في مقابلة، اليوم الأحد، على شبكة "سي.إن.إن"، "في رأيي نحن نتجاوز المرحلة الأصعب".
وتابع قائلا إن المهمة الرئيسية حاليا هي مواصلة زيادة الثقة في اللقاحات وتطعيم عدد كاف من الأمريكيين لكبح انتشار الفيروس وسلالاته.
ويسعى مسؤولو الصحة جاهدين للتغلب على التردد في تلقي اللقاحات وإتاحتها بسهولة بهدف تحقيق هدف الرئيس جو بايدن المتمثل في حصول 70% من الأمريكيين على جرعة لقاح واحدة على الأقل بحلول الرابع من يوليو الذي يوافق عيد الاستقلال.
وقال أنتوني فاوتشي كبير مستشاري البيت الأبيض بشأن فيروس كورونا في حديث على شبكة "إن.بي.سي"، إنه من غير المرجح أن تشهد البلاد قفزة جديدة في حالات الإصابة إذا تحقق هدف بايدن.
المصدر: (رويترز)
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