الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لضبط النفس في القدس الشرقية

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش عبر عن اعتقاده بضرورة التزام إسرائيل "بأقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في حرية التجمع السلمي" وذلك في ظل ارتفاع التوتر في القدس الشرقية ومحيط المسجد الأقصى.



وذكر المتحدث ستيفاني دوجاريك في بيان "يعبر الأمين العام عن قلقه العميق إزاء استمرار العنف في القدس الشرقية المحتلة وأيضا إزاء احتمال طرد عائلات فلسطينية من ديارها...لقد حث إسرائيل على وقف الهدم والطرد".

وحث على "التمسك بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة واحترامه"، مجددا التزامه بدوره في اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل حل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.

ومن المتوقع أن يبحث مجلس الأمن الدولي التوتر في القدس خلال جلسة مغلقة اليوم الاثنين.

وفي واشنطن، ذكر البيت الأبيض في بيان أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان عبر في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي أمس الأحد عن "قلقه العميق" إزاء الاشتباكات التي وقعت بالقدس في الأيام الأخيرة وذلك في بيان مماثل لما أصدرته الخارجية الأميركية من قبل.

واتفق المسؤولان على أن إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة من غزة باتجاه إسرائيل غير مقبول وتجب إدانته.

ودعا سوليفان الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان الهدوء خلال ما يسمى بيوم توحيد القدس.

وأعرب سوليفان عن التزام الإدارة الاميركية بأمن إسرائيل وبالسعي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وأكد لبن شبات أن واشنطن ستواصل العمل في الأيام المقبلة لتشجيع تحقيق التهدئة في القدس.

وأشعل التوتر في القدس الشرقية اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين حول المسجد الأقصى في شهر رمضان.

ووقعت مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في مناطق من القدس الشرقية الأحد منها حي الشيخ جراح وخارج البلدة القديمة ذات الأسوار وأيضا في حيفا وهي مدينة بشمال إسرائيل يقطنها مزيج من العرب واليهود.

ورشق المحتجون الشرطة بالحجارة وأشعلوا حرائق في حين ردت شرطة مكافحة الشغب بقنابل صوت.