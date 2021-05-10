حملة التطعيم مستمّرة.. أميركا تستعد لتخفيف قيود التباعد وأقنعة الوجه

مع ارتفاع نسبة الحاصلين على اللقاح في الولايات المتحدة، تستعد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لتخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.وحث بعض خبراء الصحة العامة وأعضاء الحزب الجمهوري، إدارة بايدن، بالفعل على تخفيف المزيد من القيود لتشجيع الناس على التطعيم، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".وقال مسؤولو إدارة بايدن، أمس الأحد، إن الولايات المتحدة تدخل مرحلة جديدة من الوباء بحيث يمكن للحاصلين على التطعيم ممارسة نشاطهم الاعتيادي.وأشار المسؤولون إلى أن الحكومة الفدرالية ستعمل على تخفيف توصيات ارتداء الأقنعة مع زيادة نسبة الأشخاص الذين تم تطعيمهم.كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة، أنتوني فاوتشي، يقول إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ستعمل على تحديث إرشادات التباعد الاجتماعي واستخدام القناع مع زيادة النسبة المئوية للجمهور الذي يتم تطعيمه.وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض، فإن 58 في المئة من الأميركيين البالغين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد للفيروس التاجي في دولة تعد هي الأكثر تضررا من ناحية عدد الإصابات.كانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، خففت بالفعل بعض القيود أواخر الشهر الماضي بالنسبة للأشخاص الذين حصلوا على الجرعتين، بحيث لا يحتاجون إلى ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن المفتوحة.وقال مركز السيطرة على الأمراض أيضا إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل يمكنهم التجمع في الأماكن المغلقة دون اتخاذ احتياطات إضافية.والأسبوع الماضي، قالت الإدارة الأميركية إنها تركز على مساعدة المواطنين المترددين والذين يصعب الوصول إليهم، بالحصول على الجرعات، بهدف الوصول لمناعة القطيع التي تتطلب تطعيم 70 في المئة من سكان البلاد البالغين على الأقل بحلول الرابع من تموز.على الرغم من الإرشادات الجديدة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، استمر الرئيس جو بايدن في ارتداء القناع خلال العديد من الأحداث العامة، على الرغم من حصول من حوله على اللقاح.