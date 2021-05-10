بلد عربي يرفع قيود "كورونا" تدريجيا بدءا من 28 أيار

أكدت وزارة الصحة القطرية، أمس الأحد، أن البلاد سترفع القيود المترتبة على فيروس كورونا المستجد على 4 مراحل.
وكشفت الصحة القطرية، أن المرحلة الأولى ستبدأ في في 28 أيار الجاري ويمكن أن تقدم إلى 23 من الشهر ذاته، إذا تم الالتزام بالاشتراطات الصحية وخاصة خلال فترة عيد الفطر.
وزارة الصحة العامة تعلن تفاصيل خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة للحد من انتشار كورونا والتي تقرر أن تكون على 4 مراحل مدة كل منها 3 أسابيع تقريبا، وذلك اعتبارا من 28 مايو الجاري. #قنا https://t.co/M3ONbNcOoy pic.twitter.com/PRfqsVCciL
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 9, 2021