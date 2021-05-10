بلد عربي يرفع قيود "كورونا" تدريجيا بدءا من 28 أيار

أكدت وزارة الصحة القطرية، أمس الأحد، أن البلاد سترفع القيود المترتبة على فيروس كورونا المستجد على 4 مراحل.

وكشفت الصحة القطرية، أن المرحلة الأولى ستبدأ في في 28 أيار الجاري ويمكن أن تقدم إلى 23 من الشهر ذاته، إذا تم الالتزام بالاشتراطات الصحية وخاصة خلال فترة عيد الفطر.



وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الرابعة ستكون في 30 تموز.

وزارة الصحة العامة تعلن تفاصيل خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة للحد من انتشار كورونا والتي تقرر أن تكون على 4 مراحل مدة كل منها 3 أسابيع تقريبا، وذلك اعتبارا من 28 مايو الجاري. #قنا https://t.co/M3ONbNcOoy pic.twitter.com/PRfqsVCciL

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 9, 2021

وستكون مدة كل مرحلة ثلاثة أسابيع على الأقل، مع تقييم مستمر للمؤشرات على مستوى البلاد لتقرير الانتقال من مرحلة إلى أخرى.وسوف تسمح المرحلة الأولى بتجمع خمسة أشخاص كحد أقصى حاصلين على التطعيم في مكان مغلق، مع إعادة فتح المساجد لصلاة الجماعة اليومية مع بعض القيود.