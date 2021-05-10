عربي-دولي

بلد عربي يرفع قيود "كورونا" تدريجيا بدءا من 28 أيار

Lebanon 24
10-05-2021 | 02:30
A-
A+
Doc-P-821248-637562332647153968.jpg
Doc-P-821248-637562332647153968.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكدت وزارة الصحة القطرية، أمس الأحد، أن البلاد سترفع القيود المترتبة على فيروس كورونا المستجد على 4 مراحل.

وكشفت الصحة القطرية، أن المرحلة الأولى ستبدأ في في 28 أيار الجاري ويمكن أن تقدم إلى 23 من الشهر ذاته، إذا تم الالتزام بالاشتراطات الصحية وخاصة خلال فترة عيد الفطر.


وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الرابعة ستكون في 30 تموز.

وزارة الصحة العامة تعلن تفاصيل خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة للحد من انتشار كورونا والتي تقرر أن تكون على 4 مراحل مدة كل منها 3 أسابيع تقريبا، وذلك اعتبارا من 28 مايو الجاري. #قنا https://t.co/M3ONbNcOoy pic.twitter.com/PRfqsVCciL



وستكون مدة كل مرحلة ثلاثة أسابيع على الأقل، مع تقييم مستمر للمؤشرات على مستوى البلاد لتقرير الانتقال من مرحلة إلى أخرى.

وسوف تسمح المرحلة الأولى بتجمع خمسة أشخاص كحد أقصى حاصلين على التطعيم في مكان مغلق، مع إعادة فتح المساجد لصلاة الجماعة اليومية مع بعض القيود.

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2021-05-10
03:30 | 2021-05-10
03:00 | 2021-05-10
02:00 | 2021-05-10
01:00 | 2021-05-10
00:30 | 2021-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website