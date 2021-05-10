عربي-دولي

القدس.. مواجهات جديدة في ساحات الأقصى

Lebanon 24
10-05-2021 | 04:30
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اندلعت مجدداً مواجهات عنيفة، صباح اليوم الإثنين، بعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية ساحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، مخلفة عشرات الجرحى.

وبحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، فقد ألقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية على المتواجدين داخل ساحة المسجد الأقصى، مما أوقع إصابات بين صفوفهم.


واحتشد مئات الفلسطينيين المعتكفين في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان لمنع المستوطنين من الدخول، إليه إذ تحيي إسرائيل الاثنين ذكرى ما يسمى "يوم توحيد القدس" أي احتلالها للقدس الشرقية في 1967.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية منعها المستوطنين الذين بدأوا بالتجمع عند حائط البراق القريب، من الدخول إلى الباحات.

ويُسمح لليهود بزيارة الموقع خلال أوقات محددة، ولكن تُمنع عليهم الصلاة فيه لتجنب التوترات.


ويشهد المسجد بين الحين والآخر توترات بين المصلين والشرطة الإسرائيلية بسبب رفض الفلسطينيين دخول اليهود إليه، معتبرين هذه الخطوة استفزازاً لمشاعرهم.

وشهدت باحات المسجد الأسبوع الماضي اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط أكثر من 200 جريح، أشعل فتيلها بحسب الشرطة الإسرائيلية إلقاء شبان فلسطينيين حجارة وزجاجات فارغة على عناصرها، في حين اتّهم شبّان فلسطينيون قوات الأمن الإسرائيلية بأنّها هي من بادر إلى الاعتداء على مجموعة منهم عند مدخل الأقصى.

 

المصدر: سكاي نيوز
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