عربي-دولي

الإمارات.. تعليق دخول القادمين من 4 دول بدءاً من الأربعاء

Lebanon 24
10-05-2021 | 07:00
A-
A+
Doc-P-821316-637562512931462092.jpg
Doc-P-821316-637562512931462092.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، تعليق دخول المسافرين القادمين من بنغلاديش وباكستان ونيبال وسريلانكا اعتباراً من الأربعاء المقبل، وذلك في إطار إجراءات احتواء تفشي جائحة "كوفيد-19".

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، في بيان إنّ قرار التعليق "يشمل دخول المسافرين الذين تواجدوا في بنغلادش وباكستان ونيبال وسريلانكا خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى هذه الدول على الرحلات".


وكانت الإمارات قد أعلنت الشهر الماضي حظر دخول المسافرين القادمين من الهند لمنع وصول السلالة الهندية من الفيروس شديدة العدوى إلى البلاد، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "رويترز". 

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:59 | 2021-05-10
06:30 | 2021-05-10
06:00 | 2021-05-10
05:30 | 2021-05-10
05:00 | 2021-05-10
04:30 | 2021-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website