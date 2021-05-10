"عروس داعش" الشهيرة تضرب ثانية... أين هذه المرة؟

عادت قضية أشهر الداعشيات التي شغلت العالم إلى الواجهة من جديد. فقد تمكنت ليزا سميث، الجندية السابقة في الجيش الأيرلندي التي سافرت إلى سوريا وتزوجت متطرفاً هناك، من الحصول على طعن قانوني ضد حكم يمنعها من دخول أيرلندا الشمالية.ومثلت سميث، "عروس داعش"، قبل أيام قليلة أمام اللجنة الخاصة لطعون الهجرة في لندن للطعن في الحظر على دخول البلاد الذي فرضته عليها وزارة الداخلية، وفق صحيفة "بلفاست تلغراف".وأقرت اللجنة حق سميث بحمل جواز سفر بريطاني والسماح لها بالسفر بحرية داخل المملكة المتحدة، بما في ذلك إلى أيرلندا الشمالية لزيارة أسرتها، معتبرة أن حظر وزارة الداخلية كان تمييزياً.يشار إلى أن سميث، المتهمة بانضمامها لتنظيم "داعش"، تنحدر من بلدة دوندالك في مقاطعة لاوث القريبة من الحدود مع أيرلندا الشمالية، بينما والدها والكثير من عائلتها من بلفاست.إلى ذلك قال محامي سميث إن الحكم "مهم للغاية لدعم مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، التي تشمل الحق في التحرر من التمييز"، وفق ما نقلت عنه الصحيفة.