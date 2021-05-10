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قصف إسرائيلي جديد على سوريا... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
10-05-2021 | 08:58
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قصفت مروحية إسرائيلية، اليوم الإثنين، منزلا في ريف القنيطرة الشمالي داخل الأراضي السورية على حدود الجولان السوري المحتل، ما أسفر عن إصابة شخص واحد فقط.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن مراسلها الذي أكد قيام "مروحية للعدو الإسرائيلي باستهداف منزل في موقع عين التينة المحرر غرب بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي ما أسفر عن إصابة مدني تم نقله إلى مشفى القنيطرة".

ويأتي الاعتداء الإسرائيلي، بعد أيام من هجوم مماثل، حيث هاجمت مروحية إسرائيلية في الخامس من الشهر الجاري، إحدى نقاط الجيش السوري على تخوم المنطقة العازلة بين الجيشين السوري والإسرائيلي، بريف القنيطرة الشمالي جنوب غرب سوريا.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" أن مروحية إسرائيلية قامت باستهداف إحدى نقاط الجيش السوري شمال مدينة القنيطرة.
وأضاف المصدر أن العدوان تم من فوق الأراضي المحتلة في الجولان، في المنطقة الواقعة بين بلدتي مسعدة وبقعاتا المحتلتين، مؤكدا أن "الأضرار اقتصرت على خسائر مادية".
المصدر: سبوتنيك
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