عربي-دولي

معدل الاصابات صفر... دولة تهزم كورونا بفضل هذا اللقاح

Lebanon 24
10-05-2021 | 09:30
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قال صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إن استخدام لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكوفيد-19، جعل سان مارينو أول دولة تهزم فيروس كورونا في أوروبا، وقلل معدل الإصابة فيها إلى الصفر.

وفي فترة الذروة في أوائل نيسان، كان معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في سان مارينو، حوالي 250 حالة أسبوعيا، ولكن منذ 4 أيار لم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بالفيروس في البلاد.

بهذا الشكل يمكن القول، إن متوسط معدل الإصابة اليومي انخفض بمقدار 250 مرة. وبفضل التطعيم باللقاح الروسي"سبوتنيك V"، باتت سان مارينو من أوائل الدول في أوروبا التي بدأت برفع القيود المفروضة على خلفية الوباء.

وبات متوسط الإصابة في هذا البلد، أقل بأكثر من 40 مرة من المؤشر المتوسط في دول الاتحاد الأوروبي.

كما أدى تطعيم السكان في سان مارينو، إلى خفض معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا، إلى الصفر، وقامت السلطات هناك بإغلاق جناح المستشفى الخاص بعلاج مرضى كوفيد هناك.

وأعرب صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، عن استعداده لتوريد دفعات إضافية من اللقاحات إلى سان مارينو، لتنظيم سياحة اللقاحات اعتمادا على نتائج التطعيم الناجحة في هذه الدولة.
المصدر: روسيا اليوم
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