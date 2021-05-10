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ما نتائج تطعيم بوتين باللقاح المضاد لـ"كورونا"؟

Lebanon 24
10-05-2021 | 10:30
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قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن نتائج التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا لديه كانت إيجابية، وذكر أنه ووفقا للأطباء، بلغ مؤشر الأجسام المضاد في جسده 15.

وأضاف الرئيس بوتين، ردا على سؤال أحد الصحفيين حول نتائج تطعيمه: "فيما يتعلق بخادمكم المطيع، لقد تم فحصي، ويشير الأطباء إلى أن النتيجة إيجابية ومعدل هذه الإيجابية لدي بلغ 15"، وهي نتيجة جيدة برأيهم؟

وتم تطعيم الرئيس بوتين بالجرعة الأولى من اللقاح، في يوم 23 آذار الماضي، وفي 14 نيسان تلقى الجرعة الثانية من اللقاح. والملفت للنظر أنه لم يتم الكشف عن نوع اللقاح الذي تلقاه الرئيس الروسي. وبعد ذلك، قال بوتين إن الأطباء أكدوا على وجود رد مناعي جيد لديه.
المصدر: روسيا اليوم
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