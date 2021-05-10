سفير الأوروبي بالعراق: قتلة الناشطين يتحدون الدولة

مع عودة شبح الاغتيالات إلى العراق، أدان سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، مارتن هوث استهداف الناشطين. وقال في تغريدة على حسابه على تويتر اليوم: الإصرار على المساءلة عن جرائم القتل كجريمة إيهاب الوزني ليست دعوة فارغة.
وكان العراق شهد أمس اغتيال الناشط البارز في كربلاء، إيهاب الوزني، كما سجلت منطقة الديوانية فجر اليوم محاولة اغتيال الصحافي أحمد حسن على أيدي مسلح ملثم هاجمه أثناء ركن سيارته أمام منزله في المدينة فجرا.
اغتيال ومحاولة قتل
أتت محاولة اغتيال مراسل قناة الفرات هذه بعد 24 ساعة على مقتل الوزني، رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، برصاص مسلّحين أردوه أمام منزله بمسدسات مزوّدة بكواتم للصوت.
غضب أمام قنصلية إيران
كما تجمع متظاهرون غاضبون مساء أمس الأحد أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء حيث أحرقوا إطارات وأضرموا النار في أكشاك مثبتة أمام المبنى.
يذكر أنه منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق في تشرين الأول 2019، تعرّض أكثر من 70 ناشطاً لعملية اغتيال أو محاولة اغتيال، في حين اختطف عشرات آخرون لفترات قصيرة.