عربي-دولي

الكويت تعلق الرحلات القادمة من 4 دول... من هي؟

Lebanon 24
11-05-2021 | 02:30
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علقت الكويت الرحلات الجوية من باكستان وبنغلاديش ونيبال وسريلانكا وقررت منع القادمين من هذه الدول من دخول البلاد حتى إشعار آخر وذلك في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا" فإن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، لا يشمل رحلات الشحن الجوي.

وأضاف المصدر نفسه أنه يتعين على القادمين من هذه الدول البقاء في دولة أخرى لمدة 14 يوما على الأقل من أجل دخول الكويت.

وكانت الكويت قالت الأسبوع الماضي إنها ستمنع المواطنين الذين لم يتلقوا التطعيم ضد كورونا من السفر اعتبارا من 22 أيار.
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