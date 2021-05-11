الإعلان عن أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة السورية... من ينافس الاسد؟

بعد تلقيها الخميس الماضي، 6 طعون من مرشحين رفضت طلبات ترشيحهم لانتخابات رئاسة الجمهورية في سوريا، المقرر تنظيمها أواخر مايو الجاري، أعلنت المحكمة الدستورية العليا، القائمة النهائية بأسماء المرشحين المتنافسين على منصب الرئاسة.
ونوه اللحام إلى أن يوم 25 أيار سيكون يوم الصمت الانتخابي المؤذن، بانتهاء حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين الثلاث.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية السورية على مرحلتين، الأولى تبدأ في 20 أيار بالنسبة للمواطنين السوريين في الخارج، والثانية تبدأ في 26 أيار، بالنسبة للمواطنين السوريين في الداخل.
وتعد هذه ثاني انتخابات رئاسية تنظم في ظل الحرب السورية التي طال أمدها، على مدى 10 سنوات.
وتجمع مختلف التوقعات والقراءات في سوريا وخارجها، على أن لا جديد ستأتي به نتائج هذه الانتخابات الرئاسية، وأن الرئيس الحالي لا يواجه أي منافسة حقيقية.